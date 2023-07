जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़, स्वाति मालीवाल ने शेयर किया VIDEO; बोलीं- 'यह बेहद शर्मनाक घटना'

राजस्थान की राजधानी जयपुर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल बाजार से होटल में लौटते वक्त ऑटो रिक्शा चालक महिला का पीछा करने लगा। इसके कुछ देर बाद उसने पैदल चल रही विदेशी महिला के गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत भी की। वहीं ऑटो चालक की इस हरकत का वीडियो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है।

जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़, स्वाति मालीवाल ने शेयर किया VIDEO (फोटो प्रतिकात्मक)

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल, बाजार से होटल में लौटते वक्त ऑटो रिक्शा चालक महिला का पीछा करने लगा। इसके कुछ देर बाद उसने पैदल चल रही विदेशी महिला के गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत भी की। दिल्ली महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग वहीं, ऑटो चालक की इस हरकत का वीडियो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। साथ ही जयपुर के विधायकपुरी पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। आरोपित ऑटो चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ऑटो चालक ने पीछा कर की छेड़छाड़ विधायक पुरी पुलिस थाना अधिकारी भरत सिंह राठौड़ ने बताया कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने वीडियो ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान पुलिस को टैग किया गया है। करीब 22 सेकेंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि विदेशी महिला अपने साथी के साथ पैदल होटल की तरफ जा रही है। इस बीच ऑटो चालक उनका पीछा कर साथ चलने लगता है। विदेशी महिला से बातचीत करते हुए उसके गले में हाथ डाल देता है। ऑटो चालक की तलाश कर रही पुलिस वीडियो में दिखता है कि इसके बाद वह विदेशी महिला को गलत तरीके से हाथ पकड़कर छूता है। विदेशी महिला आपत्ति जताते हुए उसको दूर हटाने की कोशिश करती है। राठौड़ ने कहा कि ऑटो चालक की तलाश की जा रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, अभी यह वीडियो देखने को मिला। इसमें यह आदमी एक विदेशी पर्यटक को गलत तरीके से छूते हुए देखा गया। यह बेहद शर्मनाक है। इन घटनाओं से देश का नाम बदनाम हो रहा है।

