Video: जालोर में अस्पताल के पीएमओ चैंबर में घुसकर डॉक्टर को पीटा, आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जालोर जिले के भीनमाल उप जिला अस्पताल के पीएमओ (PMO) के चैंबर में घुसकर एक युवक ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिए और उनके साथ मारपीट की। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सामने आने के बाद पूरे चिकित्सा जगत में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक पेशे से वकील है। वह हाथ में कुछ पर्चियां लेकर पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद संघवी के चैंबर में पहुंचा था। शुरुआत में वह डॉक्टर के साथ आराम से बैठा और बातचीत कर रहा था। क्या था पूरा विवाद? बताया जा रहा है कि यह विवाद अस्पताल के ओपीडी काउंटर पर काम करने वाले एक संविदाकर्मी की सैलरी (वेतन) को लेकर था। इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि युवक किस तरह चैंबर के अंदर डॉक्टर के साथ हाथापाई और मारपीट कर रहा है। शोर-शराबा सुनकर मौके पर मौजूद अन्य डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत बीच-बचाव किया और स्थिति को संभालने की कोशिश की।

दोबारा घुसकर की गुंडागर्दी इतना ही नहीं आरोप है कि एक बार मामला शांत होने के बाद भी वह युवक नहीं माना और दो-तीन बार फिर से चैंबर के अंदर घुस आया। उसने डॉक्टर के साथ गाली-गलौज की और दोबारा मारपीट की।

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दूसरी ओर डॉक्टर के साथ इस प्रकार की घटना होने के बाद स्थानीय डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में गहरा गुस्सा है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई।