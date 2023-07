Rajasthan: RPSC की परीक्षा में पास कराने के लिए 40 लाख की मांग, तीन गिरफ्तार; पूर्व मंत्री से जुड़ा है कनेक्शन

जयपुर, एएनआई। राजस्थान के सीकर में प्रतियोगी परीक्षा पास कराने के नाम पर घूस लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में सीकर जिले में एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि परीक्षा में पास कराने के लिए 40 लाख रुपये की मांग की गई है।

बता दें कि सात जुलाई को एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका बेटा आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ परीक्षा का दिया था। परीक्षा में पास कराने और ओएमआर शीट बदलने के लिए उनसे 40 लाख रुपये की मांग की गई है।

पुलिस ने कहा कि शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और उसी दिन हमने सत्यापन कराया तो पता चला कि 40 लाख रुपये की जगह 25 लाख रुपये की मांग की गयी है।

Rajasthan | On July 7, 2023, a complainant told that his son was giving EO exam conducted by RPSC. Rs 40 lakh was demanded from him to change the OMR sheet to pass the exam. When we got it verified the same day, we came to know that instead of Rs 40 lakh, a demand of Rs 25 lakh… pic.twitter.com/guE6hy6yz7