Rajasthan Weather Alert: बिपरजॉय तूफान से राजस्थान में गई 8 लोगों की जान, इन जिलों के लिए जारी येलो अलर्ट

जयपुर, ऑनलाइन डेस्क। Rajasthan Weather Update: चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का कहर अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बारिश से हुए विभिन्न हादसों में अब तक आठ लोगों की मौत हो गई है। करीब एक हजार गांवों में बिजली का संकट बरकरार है।

बिपरजॉय तूफान का असर सोमवार को भी देखने को मिलेगा। आज प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

तूफान का सबसे ज्यादा असर बाड़मेर,सिरोही,जालौर और पाली जिलों में हुआ है। इन जिलों में बाढ़ के हालात पिछले तीन दिन से बने हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जालौर के सांचौर व सिरोही के माउंट आबू में हुआ है।

मौसम विभाग ने चक्रवात तूफान बिपरजॉय को लेकर कहा कि यह अब डिप्रेशन में बदल चुका है। पूर्वी राजस्थान के मध्य भागों पर डिप्रेशन का असर देखा गया जो लगभग पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 12 घंटों के दौरान डिप्रेशन काफी तेज रहने की संभावना है। इससे पहले 18 जून को बिपरजॉय तूफान के प्रभाव से बाड़मेर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई थी।

IMD ने ट्वीट कर जानकारी दी कि, 'अगले 12 घंटों के दौरान डिप्रेशन की तीव्रता का एहसास होगा। आधी रात के बाद ऐसी स्थिति बनेगी। दक्षिण राजस्थान के मध्य भागों और आस-पास के इलाकों में डिप्रेशनअजमेर से दक्षिण-पूर्व में लगभग 20 किमी और जयपुर से 120 किमी पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके 19 जून की सुबह तक निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर पड़ने की संभावना है।

The Depression (Remnant of cyclonic storm biparjoy) over central parts of East Rajasthan lay at 2330 IST of June 18 about 60 km west-northwest of Tonk, 60 km east-southeast of Ajmer. Likely to move nearly east-northeastwards and maintain its intensity of Depression during the… pic.twitter.com/EszOa7kbRA— ANI (@ANI) June 18, 2023