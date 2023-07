Rajasthan: राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने पर अमृता धवन बोलीं- वे BJP की भाषा बोलते थे

जयपुर, एएनआई। कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा (Rajendra Singh Gudha) को राजस्थान विधानसभा में दिए बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इस पर राज्य में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश सह-प्रभारी अमृता धवन (Amrita Dhawan) ने कहा कि उन्हें बहुत पहले मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था। वे बीजेपी की भाषा बोलते थे।

अमृता धवन ने कहा कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा को राजस्थान के मंत्री पद से पहले ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था... देवी सीता पर उनके पहले के बयान को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। अमृता ने कहा कि अगर गुढ़ा कांग्रेस का हिस्सा रहते हुए बीजेपी की भाषा बोलते हैं तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। उन्हें कई मौके दिए गए थे। उन्हें पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था।

#WATCH | Jaipur: Rajasthan Congress Co-Incharge Amrita Dhawan says, "Rajendra Gudha should have been sacked earlier as the Rajasthan minister...His earlier statement on Goddess Sita was not accepted by the party. It will not be acceptable if he speaks BJP's language while being…

बता दें, राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विधानसभा में कहा था कि यह सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल हो गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। गुढ़ा के इस बयान पर बीजेपी विधायकों ने भी मेज थपथपाकर समर्थन किया।

#WATCH | Rajasthan Minister & Congress leader Rajendra Singh Gudha says, "It is true & should be accepted that we have failed in women's safety. Instead of Manipur, we should look within ourselves that atrocities on women have increased in Rajasthan."



July 21, 2023