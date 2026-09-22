राजस्थान में पार्षदों की लड़ाई में बदला जनादेश, थानों और कोर्टरूम तक पहुंचा चुनावी घमासान

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों का मामला सोमवार को पुलिस थानों और अदालतों तक पहुंच गया। कांग्रेस ने लोगों को जबरदस्ती हिरासत में लेने, पुलिस का दबाव और हॉर्स-ट्रेडिंग (पार्षदों की खरीद-फरोख्त) के आरोप लगाए।

यह हंगामा ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनावों में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट ने उम्मीदवारों के साथ जबरदस्ती करने के आरोप लगाए हैं।

बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार

बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। राज्य प्रमुख मदन राठौर ने कहा, "लोगों ने मोदी-भजन लाल सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है।"

अलवर का तिजारा इलाका तब चर्चा का केंद्र बन गया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चेयरमैन पद के लिए वोटिंग से कुछ घंटे पहले 18 नवनिर्वाचित पार्षदों को हरियाणा में रोक दिया गया।

तिजारा नगर परिषद में 35 पार्षदों में से 31 निर्दलीय हैं, जबकि कांग्रेस के पास एक सीट है। कथित हिरासत के बाद दोपहर 1.40 बजे तक सिर्फ 16 लोगों ने वोट दिया था।

हाई कोर्ट ने चुनाव टालने से किया इनकार

राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनाव टालने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि पार्षदों को वोट देने के उनके कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। आखिरकार वोटिंग रात 10 बजे तक बढ़ा दी गई, जिसमें कांग्रेस के सपोर्ट वाले एक निर्दलीय उम्मीदवार ने चेयरपर्सन का पद जीता। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, "यह चुनाव नहीं है, बल्कि सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके मैंडेट हासिल करने की कोशिश है।"