राजस्थान: पुलिसकर्मियों पर हमला कर साथी हिस्ट्रीशीटर को छुड़ा ले गए बदमाश

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में बीकानेर जिले के नापासर में बदमाशों ने सरियों एवं लाठियों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर अपने हिस्ट्रीशीटर साथी को छुड़वा लिया और फरार हो गए।

घटनाक्रम का वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी का मोबाइल भी बदमाश छीनकर ले गए। नापासर पुलिस थाने में इस संबंध में डेढ़ दर्जन बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है।

पांच लोगों को नामजद किया गया है। थानाधिकारी कविता पूनिया के अनुसार दो पुलिसकर्मी शुक्रवार को आरोपित मोडाराम को पकड़ कर थाने लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की दो गाड़ियों में सवार होकर कई बदमाश पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर हमला कर बदमाश को छुड़ाकर फरार हो गए।