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राजस्थान: पुलिसकर्मियों पर हमला कर साथी हिस्ट्रीशीटर को छुड़ा ले गए बदमाश

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 09:58 PM (IST)

बीकानेर के नापासर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर अपने हिस्ट्रीशीटर साथी मोडाराम को छुड़ा लिया और फरार हो गए। इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।

एआई से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।

एआई से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. बदमाशों ने नापासर में पुलिस पर हमला कर हिस्ट्रीशीटर छुड़ाया।

  2. हमले में दो पुलिसकर्मी घायल, मोबाइल भी छीना गया।

  3. पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में बीकानेर जिले के नापासर में बदमाशों ने सरियों एवं लाठियों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर अपने हिस्ट्रीशीटर साथी को छुड़वा लिया और फरार हो गए।

घटनाक्रम का वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी का मोबाइल भी बदमाश छीनकर ले गए। नापासर पुलिस थाने में इस संबंध में डेढ़ दर्जन बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है।

पांच लोगों को नामजद किया गया है। थानाधिकारी कविता पूनिया के अनुसार दो पुलिसकर्मी शुक्रवार को आरोपित मोडाराम को पकड़ कर थाने लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की दो गाड़ियों में सवार होकर कई बदमाश पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर हमला कर बदमाश को छुड़ाकर फरार हो गए।

बीकानेर जिले के शैरेरा गांव में यह घटना हुई है। दोनों पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, जिनका उपचार किया जा है। पुलिस ने देर रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शेष की तलाश जारी है।