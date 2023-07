Rajasthan: जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की होगी घोषणा

Rajasthan Assembly Polls ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी 02 जुलाई को जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा की जाएगी। ओवैसी हर एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

जयपुर में जनसभा रैली को संबोधित करेंगे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी

जयपुर, एएनआई। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इन चुनावों के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज जयपुर में एक जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी एआईएमआईएम नेताओं की ओर से दी गई है। चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत एआईएमआईएम नेताओं ने बताया कि पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज यानी 02 जुलाई को देर शाम जयपुर के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक करने जा रहे हैं और इसके साथ ही वो राजस्थान में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा पार्टी के संयोजन जमील खान ने बताया कि इस जनसभा के दौरान राजस्थान के लिए पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा की जाएगी। जमील खान के मुताबिक, जनसभा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसमें भाग लेने के लिए राजस्थान के कई जिलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी जयपुर पहुंचेंगे। साथ ही, उन्होंने दावा किया है कि इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। हर सीट पर उतारेंगे उम्मीदवार हाल ही में, ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पूरे राज्य का दौरा भी किया था। रामलीला मैदान में होने वाली इस जनसभा रैली के जरिए ओवैसी राज्य में अपनी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा करेंगे और माना जा रहा है कि उन्होंने चुनाव के लिए हर एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बनाई है।

Edited By: Shalini Kumari