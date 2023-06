50 हजार प्रेरकों के जरिए सीएम गहलोत की छवि चमकाने का प्लान, बीजेपी बोली- धन का दुरुपयोग कर रहे सीएम

Rajasthan News राजस्थान में बहुत जल्द ही महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती होने वाली है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्रेरकों की भर्ती की जाएगी। सेवा प्रेरक प्रदेश में सीएम की छवि को चमकाने का काम करेंगे। इनके जरिए राजस्थान में चालू हुई सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

50 हजार प्रेरकों के जरिए सीएम गहलोत की छवि चमकाने का प्लान

Your browser does not support the audio element.

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में अब से कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग एक-दो महीने बाद राजस्थान में मतदान की तारीख का एलान कर सकता है। भाजपा के हिंदूवादी एजेंडे के खिलाफ कांग्रेस महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की टीम मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। यह टीम अधिकारिक तौर पर गांधीवाद का प्रचार करेगी, लेकिन इसका मुख्य मकसद गांधीवाद के बहाने अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का प्रचार और हिंदूवाद के खिलाफ माहौल तैयार करना होगा। गांव, शहरों में जाएंगे सेवा प्रेरक चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सेवा प्रेरक गांव, कस्बों और शहरों में घर-घर जाएंगे। इस दौरान सीएम गहलोत के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। 50 हजार प्रेरकों की नियुक्ति करेगी सरकार बता दें कि गहलोत सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरों के स्थानीय निकाय वार्ड स्तर पर प्रेरक नियुक्त करने का फैसला लिया है। सरकार 50 हजार प्रेरकों की नियुक्ति करेगी। प्रेरक राज्य योजनाओं से अवगत कराने के साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। प्रेरकों को प्रतिमाह 4500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 12वीं कक्षा पास होना प्रेरक बनने के लिए योग्यता होगी। प्रेरक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष तय की गई है। इनकी नियुक्ति एक साल के लिए होगी। प्रेरक योजना से जुड़े एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने बताया कि प्रेरकों की नियुक्ति आधिकारिक तौर पर सरकारी स्तर पर होगी, लेकिन इनका मुख्य काम चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना है। सीएम गहलोत की गांधीवादी छवि को चमकाने की जिम्मेदारी प्रेरकों की होगी। ये सरकारी कोष से मानदेय लेकर गांधीवाद के प्रचार के बहाने कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएंगे। भाजपा का निशाना भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और विधायक दल के उप नेता जोगेश्वर गर्ग ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाने में असफल साबित हुई है। अब चुनाव में जाने से पहले सरकारी पैसे से कांग्रेस और सीएम की छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है।

Edited By: Manish Negi