20 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाला, 35 फीट गहरे गड्ढे में फंसी थी दो साल की नन्ही नीरू

इसके बाद आज सुबह एक पाइप के जरिए टीमें बच्ची तक पहुंची। नीरू गुर्जर (2) को जैसे ही टीमों ने बाहर निकाला वहां वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। बाहर निकालने के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, ​जहां उसकी हालत स्थिर है। दौसा जिले के जोधपुरिया गांव में बुधवार को खेलते हुए बच्ची करीब 35 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी।

Dausa: NDRF and SDRF teams rescue girl from borewell after an 18-hour operation



Read @ANI story | https://t.co/aizlr5qJfF#NDRF #SDRF #Rajasthan pic.twitter.com/ypHBjbvlO6