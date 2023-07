Rajasthan: चार साल पुराने इस मामले में कोर्ट में पेश हुईं अभिनेत्री पायल रोहतगी, आज फिर होगी सुनाई

गांधी-नेहरू परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी सोमवार को राजस्थान के बूंदी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश हुई। इस दौरान पायल ने पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट का पेनड्राइव मांगा। जिस पर पायल और पुलिस के वकील के बीच बहस हुई। बहस के समय पायल कुछ मायृस नजर आई।

पायल रोहतगी की कोर्ट में पेशी, क्या है मामला

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता,जयपुर: करीब चार साल पहले गांधी-नेहरू परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी सोमवार को राजस्थान के बूंदी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसीजेएम) न्यायालय में पेश हुई। जिस दौरान न्यायालय में मामले की चार्ज बहस हुई। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505(2) और धारा 67 आईटी एक्ट में आरोप तय किए गए। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। सोमवार को हुई बहस के दौरान पायल ने पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट का पेनड्राइव मांगा। जिस पर पायल और पुलिस के वकील के बीच बहस हुई। बहस के समय पायल कुछ मायृस नजर आई। उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर,2019 को बूंदी के कांग्रेसी नेता चर्मेश शर्मा की शिकायत पर पायल के खिलाफ बूंदी के देवपुरा सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पायल ने 21 सितबंर, 2019 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने गांधी-नेहरू परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में पुलिस ने पायल को 15 दिसंबर,2019 को गुजरात से गिरफ्तार किया था। वहीं उन्हें अगले दिन न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से अभिनेत्री को 24 दिसंबर, 2019 तक जेल भेज दिया गया था। आप को बता दें कि हालांकि पायल को एक दिन बाद ही जमानत भी मिल गई थी।

Edited By: Paras Pandey