Rajasthan : 12 लोगों ने बस के अंदर घुसकर हत्या के आरोपी को मारी गोली, सुनवाई के लिए अदालत ले जा रही थी पुलिस

दौसा समेत आसपास के जिलों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और हाईवे पर चेकिंग चल रही है।

जयपुर, पीटीआई। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है। 12 जून (बुधवार) को लगभग एक दर्जन लोग राजस्थान रोडवेज की बस के अंदर घुस गए और एक हत्या के आरोपी की गोली मार दी। अधिकारियों ने इस वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम आरोपी को भरतपुर में अदालत की सुनवाई के लिए ले जा रही थी। अन्य आरोपी गोलीबारी में हुआ घायल अधिकारियों ने बताया कि हत्या का एक अन्य आरोपी गोलीबारी में घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, बस को भरतपुर के हलेना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अमोली टोल प्लाजा के पास एक कार और दो मोटरसाइकिलों पर आए लगभग 12 लोगों ने अचानक रोक दिया। उन्होंने बस में घुसकर पुलिसकर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंक दिया और कुलदीप जघीना और विजयपाल पर फायरिंग शुरू कर दी। बीच रास्ते में हुई वारदात 2022 की हत्या के मामले में आरोपी जघीना और विजयपाल को दो अर्ध-स्वचालित राइफलों (एसएलआर) से लैस एक हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में सात पुलिसकर्मियों की एक टीम जयपुर से भरतपुर ले जा रही थी। एसपी भरतपुर मृदुल कच्छावा ने कहा कि दोनों हत्या आरोपियों को भरतपुर के आरबीएम सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां जघीना को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि विजयपाल का गंभीर हालत में इलाज किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान घटना के बाद, पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान कर ली है और एक वाहन बरामद कर लिया गया है। दौसा समेत आसपास के जिलों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और हाईवे पर चेकिंग चल रही है। घटना का विवरण देते हुए, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन)-जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी जघीना को कई गोलियां मारी गईं, जबकि पुलिसकर्मी विजयपाल को सीधे हमले से बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि बस यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस टीम ने गोली नहीं चलाई।

