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पुष्कर के पुजारियों ने कांग्रेस नेता के बयान पर आपत्ति जताई, कहा- पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने ब्रह्मा घाट पर की थी पूजा

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:05 AM (IST)

पुष्कर के पुरोहितों और ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर में प्रवेश न दिए जाने ...और पढ़ें

पुष्कर के पुजारियों ने कांग्रेस नेता के बयान पर आपत्ति जताई।

पुष्कर के पुजारियों ने कांग्रेस नेता के बयान पर आपत्ति जताई।

HighLights

  1. पुष्कर के पुरोहितों ने कांग्रेस नेता के दावे पर आपत्ति जताई।

  2. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका गया।

  3. उनकी पत्नी घुटनों के दर्द के कारण सीढ़ियां नहीं चढ़ पाईं।

जागरण संवाददाता, जयपुर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वर्ष 2018 में राजस्थान के पुष्कर में स्थित देश के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश नहीं दिए जाने के दावे पर तीर्थराज पुष्कर के पुरोहितों एवं ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है।

उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा कि घटना की वास्तविक जानकारी के बिना इस तरह के बयान देना तीर्थराज पुष्कर की धार्मिक पंरपरा और मंदिर की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।

मंदिर के प्रमुख पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति ने 14 मई, 2018 को ब्रह्मा घाट पर स्वजन के साथ पूजा-अर्चना की थी, लेकिन मंदिर में 50 से अधिक सीढ़ियां होने के कारण उनकी पत्नी सविता कोविंद ने घुटनों में दर्द के कारण ऊपर चढ़ने में असमर्थता जताई थी, जबकि कोविंद की पुत्री स्वाति ने मंदिर में जाकर दर्शन किए थे।

दरअसल, दो दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दलितों के साथ भेदभाव के कई उदाहरण बताए थे। इसी दौरान गौतम ने दावा किया था कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को दलित होने के कारण ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। गौतम के इस दावे पर पुष्कर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है।