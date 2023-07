Draupadi Murmu In Rajasthan: राष्ट्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को अपने से ऊपर उठकर सोचना चाहिए : मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि जन प्रतिनिधियों को देश और समाज के विकास के लिए अपने से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मुर्मू ने यहां राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा मैं या मेरा के बजाय यह हमारा होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा का आठवां सत्र शुक्रवार को फिर शुरू हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र और स्पीकर जोशी ने भी सदन को संबोधित किया।

राष्ट्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को अपने से ऊपर उठकर सोचना चाहिए : द्रौपदी मुर्मू

जयपुर, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि जन प्रतिनिधियों को देश और समाज के विकास के लिए अपने से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मुर्मू ने यहां राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं या मेरा" के बजाय यह "हमारा" होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा का आठवां सत्र शुक्रवार को फिर शुरू हुआ। सत्र 23 जनवरी को शुरू हुआ और 21 मार्च को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। चूंकि सत्र स्थगित नहीं किया गया था, इसलिए अध्यक्ष सी पी जोशी ने इसे फिर से बुलाया। विधायकों को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि कभी-कभी लोग अपने नेताओं से इतने प्रभावित होते हैं कि उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और वे यह भी देखते हैं कि उनके नेता देश, राज्य, समाज, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, ''जनप्रतिनिधियों का आचरण तो जन-केंद्रित होना ही चाहिए, उनकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, "मैं या मेरा" के बजाय यह "हमारा" होना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर कोई अपने बारे में सोचेगा तो देश या समाज में कोई विकास नहीं होगा। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्होंने हमें यह जिम्मेदारी दी है।" राज्यपाल कलराज मिश्र और स्पीकर जोशी ने भी सदन को संबोधित किया। मुर्मू 13 से 15 जुलाई तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार, वह शाम को यहां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वावधान में राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करेंगी।

