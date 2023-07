Rajasthan News: राजस्थान के विधायकों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, दो दिवसीय होगा दौरा

Rajasthan Politics News राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति 14 जुलाई को राजस्थान आएंगी। राष्ट्रपति 14 जुलाई को राजस्थान विधानसभा भवन में विधायकों को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि इसी साल के अंत में राजस्थान में राष्ट्रपति चुनाव होना है।

राजस्थान के विधायकों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मु

जयपुर, जागरण संवाददाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 14 जुलाई को राजस्थान विधानसभा भवन में विधायकों को संबोधित करेंगी। गौरतलब है कि 15वीं विधानसभा का आठवां सत्र 14 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। मौजूदा विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में मौजूदा विधानसभा को यादगार बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। दो दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति राष्ट्रपति यहां पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को संबोधित करेंगी। वर्तमान विधायकों का यह विदाई सत्र माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 14 व 15 जुलाई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। पहले दिन विधायकों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का अगले दिन 15 जुलाई को सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्यामजी मंदिर के दर्शन करने जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान विधानसभा में कई मौकों पर विशेष सत्र एवं कार्यशाला आयोजित की गई है। यहां विधायकों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद सहित कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया है। साथ ही राज्य के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया का असम के राज्यपाल बनने पर अभिनंदन किया गया।

