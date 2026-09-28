जयपुर में गर्भवती महिला की हत्या, घर में मिट्टी के नीचे दबा मिला शव; लिव-इन पार्टनर फरार

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में एक मकान के अंदर गर्भवती महिला का शव मिला। फैक्ट्री में काम करने वाले युवक ने यह मकान किराये पर लिया था।

मकान मालिक जब वहां पहुंचा तो घर के अंदर से बदबू आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो महिला का शव मिट्टी में दबा था। उसका हाथ बाहर निकला हुआ था। जबकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी किरायेदार प्रवेश फरार था।