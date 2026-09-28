जयपुर में गर्भवती महिला की हत्या, घर में मिट्टी के नीचे दबा मिला शव; लिव-इन पार्टनर फरार
जयपुर के बिंदायका क्षेत्र में एक किराए के मकान में छह माह की गर्भवती महिला किरन का शव मिट्टी में ...और पढ़ें
HighLights
गर्भवती महिला का शव जयपुर में किराए के मकान में मिला।
शव मिट्टी में दबा मिला, मकान मालिक ने बदबू से खोजा।
किरायेदार प्रवेश फरार, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में एक मकान के अंदर गर्भवती महिला का शव मिला। फैक्ट्री में काम करने वाले युवक ने यह मकान किराये पर लिया था।
मकान मालिक जब वहां पहुंचा तो घर के अंदर से बदबू आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो महिला का शव मिट्टी में दबा था। उसका हाथ बाहर निकला हुआ था। जबकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी किरायेदार प्रवेश फरार था।
मामला जयपुर के बिंदायका क्षेत्र का है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका करीब छह माह की गर्भवती थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी खोदकर शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली किरन के रूप में हुई है।
पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शव करीब दो से तीन दिन पुराना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो सकेगा कि हत्या कैसे की गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि किरण और प्रवेश दंपती नहीं थे। किराए का मकान लेने के लिए उन्होंने खुद को दंपती बताया था।