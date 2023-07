राजस्थान में बड़े पैमाने पर हुआ पुलिस अधिकारियों का तबादला, 98 अधिकारी हुए इधर से उधर

राजस्थान में करीब पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तीन साल से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारियों को चुनाव के दौरान नहीं रखा जा सकता है। चुनाव आयोग की इस आचार संहिता की पालना करते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस सेवा के 98 अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं।

राजस्थान पुलिस सेवा के 98 अधिकारियों का हुआ तबादला

जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान में करीब पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तीन साल से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारियों को चुनाव के दौरान नहीं रखा जा सकता है। चुनाव आयोग की इस आचार संहिता की पालना करते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस सेवा के 98 अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। तबादला सूची में कांग्रेस विधायकों एवं नेताओं की सिफारिश को भी प्राथमिकता दी गई है। विधायकों एवं कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में खुद के संभावित लाभ के लिहाज से अपनी-अपनी पसंद के अधिकारियों को लगवाया है। जानकारी के अनुसार अगले दो से तीन दिन में भारतीय प्रशासनिक सेवा,भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले होंगे । मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात अधिकारियों ने तबादला सूचियों को लेकर कसरत में जुटे हैं।

