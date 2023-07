राजस्थान में अश्लील वीडियो बनाने और प्रसारण मामले में पुलिस का एक्शन, चार साल में 257 लोग गिरफ्तार

Rajasthan News राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अनुसार प्रदेश में अश्लील वीडियो बनाने प्रसारण करने और रखने को लेकर पिछले चार साल में प्रदेश में 257 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा जांच कर इस मामले में आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत नोटिस भेजकर 107 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है।

राजस्थान में अश्लील सामग्री और प्रसारण मामले में पुलिस का एक्शन, चार साल में 257 लोग गिरफ्तार (फाइल फोटो)

