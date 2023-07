Rajasthan: नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, फिर कराया गर्भपात; कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20 साल की सजा

राजस्थान के पाली जिले में नाबालिक लड़की से दुष्कर्म और फिर उसका गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। लड़की का गर्भ गिराने वाले डॉक्टर समेत चार अन्य को पांच साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ IPC और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

Rajasthan: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

जोधपुर, पीटीआई। राजस्थान के पाली जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसका गर्भपात कराने के मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें जेल भेज दिया है। विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने मुख्य आरोपी 42 वर्षीय डुंगाराम और पीड़िता की 21 वर्षीय दोस्त रोशना को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। गर्भपात कराने वाले डॉक्टर समेत चार को पांच साल की सजा लड़की का गर्भ गिराने वाले डॉक्टर समेत चार अन्य को पांच साल की सजा सुनाई गई है। डूंगाराम की पत्नी नटकी देवी को एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। सहेली की मदद से किया दुष्कर्म विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने कहा कि डूंगाराम ने पीड़िता की सहेली रोशना की मदद से उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। डूंगाराम ने पहले पीड़िता का भाई होने का नाटक किया, जो उस समय 12 साल की थी। फिर रोशना की मदद से उसने 2020 के अंत से कई बार लड़की के साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर आरोपी ने पिता के साथ किया समझौता सरकारी वकील ने कहा कि पीड़िता ने रोशना की चाची सीता देवी के साथ अपनी आपबीती साझा की, लेकिन डूंगाराम ने पैसे के बदले में उसे चुप करा दिया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। जब उसके परिवार को इसके बारे में पता चला तो आरोपी ने उसके पिता के साथ मामला सुलझाने की पेशकश की। उसने लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने का वादा किया और परिवार को कुछ पैसे भी दिए। अपने वादे से मुकरा डुंगाराम नेहरा ने कहा कि वे पीड़िता को पालनपुर के एक डॉक्टर चिराग परमार के पास ले गए, जिन्होंने गर्भपात कर दिया। आरोपी को परमार से शंकरलाल नामक व्यक्ति ने मिलवाया था। हालांकि, डुंगाराम अपने वादे से मुकर गया और पीड़िता के पिता ने मई 2021 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोप पत्र दायर किया। परमार, शंकरलाल, रोशना के पिता मांगीलाल और सीता देवी को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। दूसरा आरोपी नटकी देवी का रिश्तेदार राणाराम अभी भी फरार है।

Edited By: Achyut Kumar