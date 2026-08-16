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बाड़मेर में सीमा पार कर रहा पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया, BSF जवानों ने दबोचा

By Jagran News Edited By: Naveen Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 08:33 PM (IST)

बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक पाकिस्तानी नागरिक बाबू खान को भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए पकड़ा।

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जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बाड़मेर जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए पकड़ा। पकड़ा गया बाबू खान पाकिस्तान के मिठी जिले में जहरिलों गांव का निवासी है।

शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर बीएसएफ के जवान सीमावर्ती क्षेत्र की पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी दौरान बाबू खान तारबंदी पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था।

बीएसएफ की केकटी पोस्ट के निकट जवानों ने चेतावनी देकर रूकने के लिए कहा और फिर उसे पकड़ लिया।

बीएसएफ की टीम ने शनिवार दिनभर पूछताछ के बाद देर शाम बाड़मेर जिले के बिजराड़ थाना पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस उप अधीक्षक जेठाराम के नेतृत्व में पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ की और अब संयुक्त जांच एजेंसियों की टीम पूछताछ करेगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर में बीएसएफ के कैंप की दीवार फांदकर प्रवेश करते पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया था।