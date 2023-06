'विपक्षी दल की आवाज दबाई जा रही है...', सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जल जीवन मिशन के विरोध प्रदर्शन में कहा

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के भाजपा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा की हमारी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है...विपक्षी दल की आवाज दबाई जा रही है, राज्य सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है।

