हिस्ट्रीशीटरों की सूची में केंद्र एवं राजस्थान के मंत्रियों के नाम, पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन वज्र प्रहार

राजस्थान पुलिस ने बनाई है सूची इसमें 54 नेताओं के नाम। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बताया गया है हिस्ट्रीशीटर। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री गुढ़ा भी सूची में शामिल। पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत पूरे प्रदेश में 11 हजार 302 बदमाशों की सूची बनाई थी। इसमें चौधरी मेघवाल राम प्रसाद और राजेंद्र गुढ़ा को हिस्ट्रीशीटर एवं आदतन अपराधियों की सूची में शामिल किया गया।

