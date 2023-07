Rajasthan: संप्रदाय विशेष के युवक ने युवती को झांसा देकर किया दुष्कर्म, पैसे भी ऐंठे; आरोपी को तलाश रही पुलिस

शनिवार को युवती ने अलवर पुलिस को बताया कि जिले के ककराली गांव के रहने वाले जुनैद से उसकी मुलाकात फरवरी 2022 में एक विवाह समारोह में हुई थी। मुलाकात में जुनैद ने अपना नाम रोहित प्रधान बताया था। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बात होने लगी। युवती ने खुद को दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली बताया।

Rajasthan: संप्रदाय विशेष के युवक ने युवती को झांसा देकर किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अलवर सदर पुलिस थाने में दिल्ली निवासी 24 वर्षीय एक युवती ने जुनैद नामक युवक के विरुद्ध हिंदू बनकर उससे विवाह करने, दुष्कर्म और पैसा ऐंठने का मामला दर्ज करवाया है। क्या है पूरा मामला? शनिवार को युवती ने अलवर पुलिस को बताया कि जिले के ककराली गांव के रहने वाले जुनैद से उसकी मुलाकात फरवरी, 2022 में एक विवाह समारोह में हुई थी। मुलाकात में जुनैद ने अपना नाम रोहित प्रधान बताया था। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बात होने लगी। युवती ने खुद को दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली बताया। अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म युवती ने आरोप लगाया कि युवती से जुनैद ने अलग-अलग समय पर आठ लाख रुपये ऐंठ लिए। युवती ने पुलिस को बताया कि जुनैद ने उसके साथ कई बार दोस्ती में दुष्कर्म किया। नशीला पेय पिलाकर अश्लील फोटो वीडियो बनाए और दुष्कर्म किया। इसी बीच युवती को रोहित प्रधान का असली नाम जुनैद और हिंदू के बजाय मुस्लिम होने की जानकारी मिली तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस अलवर सदर पुलिस के थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि युवती ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया है कि एक युवक ने हिंदू बनकर उसे झांसे में लिया है। कई बार दुष्कर्म किया है और पैसे भी ऐंठे हैं। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। फरार चल रहे जुनैद की तलाश की जा रही है।

Edited By: Anurag Gupta