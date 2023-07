Jaipur Crime News: जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी का अपहरण कर मांगे 25 लाख रुपये

राजस्थान के जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने एक व्यापारी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और फिर 25 लाख रुपये मांगे। परिजनों द्वारा साढ़े 12 लाख रुपये देने पर उन्होंने व्यापारी को छोड़ा। पुलिस ने बताया कि व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बदमाश व्यापारी को हरियाणा ले गए थे।

Jaipur Crime News: जयपुर में बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण कर मांगे 25 लाख रुपये

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने एक व्यापारी का अपहरण कर लिया। बंधक बनाकर व्यापारी से मारपीट कर उसके स्वजनों से 25 लाख की रकम की मांग की गई। व्यापारी को जिंदा जलाने को लेकर धमकाया गया। साढ़े 12 लाख रुपये लेकर व्यापारी को छोड़ा दो दिन तक व्यापारी को प्रताड़ित करने के बाद साढ़े बारह लाख रुपये वसूलने के बाद स्वजनों को मारने की धमकी देकर छोड़ा गया। शहर के करधनी पुलिस थाने में व्यापारी ने इस बारे में मुकदमा दर्ज करवाया है। व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज पुलिस थाना अधिकारी चमनलाल ने बताया कि खनन और पत्थर के व्यापारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि वह आठ जून की रात करीब साढ़े आठ बजे भोजन कर घर के बाहर घूम रहे थे कि अचानक एक कारमें आए बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। कार में बिठाते ही बदमाशों ने व्यापारी की आंख पर पट्टी बांध दी । उसके बाद उन्हे हरियाणा ले गए। बदमाशों ने व्यापारी के साथ की मारपीट अधिकारी ने बताया कि व्यापारी को बदमाश हरियाणा में किस स्थान पर ले गए थे, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। बदमाशों ने मारपीट करते हुए उनसे 25 लाख की रकम मांगी। बाद में उन्होंने स्वजनों से साढ़े बारह लाख रुपये वसूल लिए और शेष रकम अगले कुछ दिनों में देने की बात कहने पर उन्हें छोड़ दिया।

