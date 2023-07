पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान कुलदीप सिंह सिसौदिया (40) के रूप में हुई है जिसे मंगलवार रात बीकानेर जिले के नोखा शहर से पकड़ा गया। विधायकपुरी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर भरत सिंह राठौड़ ने कहा कि पुलिस हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो प्राप्त होने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया।

Rajasthan: विदेशी महिला का यौन उत्पीड़न, कैमरे में कैद वीडियो; आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को एक विदेशी महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। घटना का एक वीडियो में कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें युवक विदेशी महिला को अनुचित तरीके से छूते हुए दिख रहा है, जब वह अपने होटल जा रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान कुलदीप सिंह सिसौदिया (40) के रूप में हुई है, जिसे मंगलवार रात बीकानेर जिले के नोखा शहर से पकड़ा गया। विधायकपुरी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर भरत सिंह राठौड़ ने कहा कि पुलिस हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो प्राप्त होने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के मुताबिक, वीडियो मोतीलाल अटल रोड का है जहां 18 दिन पहले एक ब्रिटिश विदेशी महिला अपने दोस्त के साथ रुकी थी।आरोपी टैक्सी या कैब ड्राइवर है, महिला को अनुचित तरीके से छूते और उसके बगल में चलते देखा गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के लिए जयपुर लाया जाएगा।

