Udaipur: वसुंधरा राजे ने कन्हैया लाल हत्याकांड के गवाह से की मुलाकात, कहा- सरकार ने अब तक उनकी क्या मदद की है?

वसुंधरा राजे ने कन्हैया लाल हत्याकांड के गवाह से की मुलाकात

जयपुर (राजस्थान), एजेंसी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को कन्हैया लाल हत्याकांड के गवाह राजकुमार शर्मा से मुलाकात की। बता दें कि उन्हें हाल ही में ब्रेन हेमरेज हुआ था और उन्हें मदद की जरूरत थी। बता दें कि वसुंधरा राजे उदयपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं और शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शामिल हुई थीं। भाजपा नेता ने राजकुमार शर्मा, उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैं राजकुमार शर्मा की हालत देखना चाहती थी। सरकार ने अब तक उनकी क्या मदद की है? अगर उन्हें अपने बच्चे की शादी में किसी मदद की जरूरत होगी तो हम उसकी मदद करेंगे। राजकुमार शर्मा को दो बार ब्रेन हैमरेज हो चुका है और वह बिस्तर पर हैं। वह दर्जी कन्हैया लाल की उनके काम में मदद करते थे और उसकी हत्या के बाद से वह तनाव में हैं। एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पिछले साल 28 जून को उदयपुर में दो चाकूधारी लोगों ने कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने अपराध को मोबाइल पर शूट किया और बाद में हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए एक वीडियो भी बनाया जिसमें कहा गया कि इस्लाम का अपमान करने के लिए कन्हैया लाल का सिर काट दिया गया।

Edited By: Versha Singh