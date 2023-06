'भाजपा ने वंशवाद को खत्म कर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू किया', राजस्थान से जेपी नड्डा का परिवारवाद पर प्रहार

भरतपुर, एएनआई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर से गुरुवार को परिवारवाद की राजनीति पर कटाक्ष किया। जेपी नड्डा ने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने परिवारों की पार्टियां बन गई हैं।

Before 2014, India was known as a corrupt nation as many scams were done including 2G, 3G scams. India's prestige in the world increased after PM Modi came to power: BJP national president JP Nadda in Rajasthan's Bharatpur pic.twitter.com/OWsBVmVkU9