Rajasthan के कोटा में जेईई अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

कोटा, एएनआई। Kota JEE aspirant Suicide राजस्थान के कोटा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तैयारी कर रहे एक छात्र की कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी परमजीत सिंह के अनुसार, पुलिस को कोटा के महावीर नगर में एक छात्र की आत्महत्या की सूचना मिली। अधिकारी ने यह भी कहा कि आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है और छात्र आईआईटी-जेईई की तैयारी कर रहा था। सीआई परमजीत सिंह ने कहा, "छात्र जेईई की तैयारी कर रहा था। हालांकि, आत्महत्या का सही कारण स्पष्ट नहीं है।" अधिकारी ने आगे कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और छात्र द्वारा इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

