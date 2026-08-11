जैसलमेर में चलती स्कूल बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 17 बच्चों की जान

डिजिटल डेस्क, जयपुर। मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर में धौवा गांव के पास एक स्कूल बस में आग लग गई। हादसे में बस में सवार 17 बच्चे बाल-बाल बच गए। पु

लिस के मुताबिक, बस ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। बस के अंदर रखे बैग, किताबें और अन्य सामान जलकर राख हो गए।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर भेज दी गईं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है।

स्थानीय पुलिस अधिकारी महेंद्र कुमार सिरवी ने जानकारी दी कि बस पिथला गांव से बच्चों को करीब 12 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल ले जा रही थी। जब बस धौवा के पास पहुंची तो उसका अगला पहिया अचानक एक गड्ढे में चला गया।