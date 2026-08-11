जैसलमेर में चलती स्कूल बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 17 बच्चों की जान
मंगलवार को जैसलमेर के धौवा गांव के पास एक स्कूल बस में आग लग गई, जिसमें सवार 17 बच्चे ड्राइवर की सूझबूझ से सुरक्षित बच गए। ...और पढ़ें
समय कम है?
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डिजिटल डेस्क, जयपुर। मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर में धौवा गांव के पास एक स्कूल बस में आग लग गई। हादसे में बस में सवार 17 बच्चे बाल-बाल बच गए। पु
लिस के मुताबिक, बस ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। बस के अंदर रखे बैग, किताबें और अन्य सामान जलकर राख हो गए।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर भेज दी गईं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है।
स्थानीय पुलिस अधिकारी महेंद्र कुमार सिरवी ने जानकारी दी कि बस पिथला गांव से बच्चों को करीब 12 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल ले जा रही थी। जब बस धौवा के पास पहुंची तो उसका अगला पहिया अचानक एक गड्ढे में चला गया।
इसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, इंजन से धुआं निकलने लगा और बस में आग लग गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को जलती बस से दूर ले जाने में मदद की।
पिछले साल का दर्दनाक हादसा आया याद
घटना ऐसे समय हुई है जब पिछले साल 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लगने से 19 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
एक और व्यक्ति की मौत जोधपुर ले जाते समय हो गई। इलाज के दौरान बाकी पीड़ितों की भी जान चली गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई थी।
उस हादसे ने बसों में आग से सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी थीं।
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