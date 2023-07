Rajasthan: चार भागों में बंटेगा जयपुर, दो जिलों में विभाजित होगा जोधपुर; राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी

राजस्थान कैबिनेट ने जयपुर को चार जिलों में बांटने का फैसला किया है। कैबिनेट ने कहा कि सभी नए 19 जिलों के संबंध में अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावका ने कहा कि वर्तमान जयपुर जिले को जयपुर जयपुर ग्रामीण दूदू और कोटपूतली-बहरोड़ में विभाजित किया जाएगा। इसके साथ ही जोधपुर को जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण में विभाजित किया जाएगा।

चार भागों में बंटेगा जयपुर, दो जिलों में विभाजित होगा जोधपुर

जयपुर, आईएएनएस। राजस्थान कैबिनेट ने जयपुर को चार जिलों में बांटने का फैसला किया है। कैबिनेट ने कहा कि सभी नए 19 जिलों के संबंध में अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी। जयपुर और जोधपुर को विभाजित करने को मिली मंजूरी राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावका ने कहा कि वर्तमान जयपुर जिले को जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपूतली-बहरोड़ में विभाजित किया जाएगा। इसके साथ ही, जोधपुर को जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण में विभाजित किया जाएगा। कैबिनेट ने लगाई मुहर बता दें कि नए जिलों के गठन के लिए गठित राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट और विभिन्न क्षेत्रों से मिले ज्ञापन पर शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये नए जिले राज्य के विकास को नई गति देंगे। सरकार का कहना है कि राज्य के पिछड़े और दूरदराज के इलाकों तक जिला प्रशासन और इसके माध्यम से सरकार की पहुंच और अधिक सुलभ होगी, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द होगा। लोगों को मिलेंगी सुविधाएं इससे जमीन और दीवानी मामलों से संबंधित अदालतें नजदीक होने से आम आदमी का समय और पैसा बचेगा और इन मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। इससे आम जनता और जिला प्रशासन के बीच संवाद बढ़ेगा और जनता की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण संभव हो सकेगा।

