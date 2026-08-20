जयपुर में बेटे ने कुल्हाड़ी से की बुजुर्ग पिता की हत्या, टैक्सी चालक की सतर्कता से खुला राज

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर में घरेलू कलह में एक पुत्र ने सिर में कुल्हाड़ी मार कर अपने पिता की हत्या कर दी। इस हत्या में मृतक की पत्नी पर बेटे का सहयोग देने की बात सामने आई है।

शव को ठिकाने लगाने के लिए बुलाई गई टैक्सी से बदबू आने पर चालक ने पुलिस को सूचना दी। यह वारदात जयपुर के गोविंदपुरा इलाके में बुधवार रात की है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

हत्या के बाद दूसरे दिन शव को गांव ले जाने के लिए आरोपित ने किराए की कार को बुलाया। चालक को बदबू आई तो उसने पुलिस को फोन किया। आरोपित बोरी में बंधे पिता के शव को फेंकने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच पुलिस ने उसको पकड़ लिया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 45 वर्षीय आरोपित सवाईराम जाट ने घर में 75 वर्षीय पिता जगदीश की कुल्हाड़ी से सिर में मारकर हत्या की थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी सिंह ने बताया कि जांच में मृतक की पत्नी का भी पुत्र का सहयोग करने की बात सामने आई है।