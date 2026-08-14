जयपुर: गले में पेटीज फंसने से छात्र की मौत, 100 मीटर दूर था अस्पताल; फिर भी स्कूल प्रबंधन ने किया परिजनों का इंतजार
जयपुर के झोटवाड़ा में एक स्कूल की लापरवाही से 17 वर्षीय छात्र प्रिंस की मौत हो गई, जब लंच के दौरान उसके गले में पेटीज फंस गई। स्कूल प्रशासन ने अस्पताल ...और पढ़ें
HighLights
झोटवाड़ा स्कूल में पेटीज फंसने से छात्र प्रिंस की दुखद मौत।
स्कूल प्रशासन ने 100 मीटर दूर अस्पताल ले जाने में की देरी
परिजनों के इंतजार में छात्र को समय पर प्राथमिक उपचार नहीं मिला
डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर के झोटवाड़ा में एक स्कूल की लापरवाही एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों के आरोप के अनुसार, लंच के दौरान छात्र के गले में पेटीज अटक गया, जिसके बाद छात्र प्रिंस बेहोश होकर गिर गया, किन स्कूल प्रशासन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय आधे घंटे तक परिजनों के आने का इंतजार करता रहा।
इस दौरान छात्र के मुंह से झाग निकल रहे थे और होंठ नीले पड़ गए थे, फिर भी उसे समय पर प्राथमिक इलाज नहीं मिला और छात्र की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
स्कूल में हंगामा
छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्र की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने कांटा चौराहा के पास स्थित स्कूल परिसर में जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।
कांटा चौराहा के पास स्थित के अनुसार, मृतक छात्र प्रिंस बृजमंडल कॉलोनी का निवासी था। वह मम्मी-पापा और बड़ी बहन के साथ रहता था। उसकी उम्र 17 वर्ष थी। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है।
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पेटीज खराब और ऑयली था- प्रिंस के चाचा
मृतक छात्र प्रिंस के चाचा अनुराग सोनी के अनुसार, लंच टाइम में बुधवार सुबह 11 बजे प्रिंस ने स्कूल कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी। पेटीज खराब और ऑयली था, जिसके चलते वह गले में अटक गई और वहां मौजूद शिक्षकों ने हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसकी पीठ थपथपाकर बेंच पर लिटा दिया।
स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, इसके बावजूद वहां इलाज के लिए ले जाने की जगह परिजनों को कॉल कर प्रिंस की तबीयत खराब होने के बारे में बताते रहे।
सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन प्रिंस को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे मणिपाल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया।
स्कूल प्रशासन ने नहीं कराया प्राथमिक उपचार
मृतक प्रिंस के चाचा का आरोप है कि स्कूल स्टाफ बार-बार कॉल कर फोर व्हीलर लेकर आओ, जल्दी आ जाओ, कहते रहे। स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी प्राथमिक इलाज उपलब्ध नहीं करवाया गया। अगर स्कूल प्रशासन ने समय पर उपचार कराया होता तो प्रिंस की जान बच जाती।