जयपुर: गले में पेटीज फंसने से छात्र की मौत, 100 मीटर दूर था अस्पताल; फिर भी स्कूल प्रबंधन ने किया परिजनों का इंतजार

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर के झोटवाड़ा में एक स्कूल की लापरवाही एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों के आरोप के अनुसार, लंच के दौरान छात्र के गले में पेटीज अटक गया, जिसके बाद छात्र प्रिंस बेहोश होकर गिर गया, किन स्कूल प्रशासन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय आधे घंटे तक परिजनों के आने का इंतजार करता रहा।

इस दौरान छात्र के मुंह से झाग निकल रहे थे और होंठ नीले पड़ गए थे, फिर भी उसे समय पर प्राथमिक इलाज नहीं मिला और छात्र की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्कूल में हंगामा छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्र की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने कांटा चौराहा के पास स्थित स्कूल परिसर में जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।

कांटा चौराहा के पास स्थित के अनुसार, मृतक छात्र प्रिंस बृजमंडल कॉलोनी का निवासी था। वह मम्मी-पापा और बड़ी बहन के साथ रहता था। उसकी उम्र 17 वर्ष थी। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है।

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पेटीज खराब और ऑयली था- प्रिंस के चाचा मृतक छात्र प्रिंस के चाचा अनुराग सोनी के अनुसार, लंच टाइम में बुधवार सुबह 11 बजे प्रिंस ने स्कूल कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी। पेटीज खराब और ऑयली था, जिसके चलते वह गले में अटक गई और वहां मौजूद शिक्षकों ने हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसकी पीठ थपथपाकर बेंच पर लिटा दिया।