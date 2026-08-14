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    राजस्थान: सांवला कहकर तंज कसते थे ससुरालवाले, पत्नी भी करती थी प्रताड़ित; पति ने कर लिया सुसाइड

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:05 PM (IST)

    जयपुर में एक सेल्स मैनेजर जितिन कुमार ने पत्नी और ससुरालवालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने कानून पर भी सवाल उठा ...और पढ़ें

    पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है (सांकेतिक तस्वीर)

    पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है (सांकेतिक तस्वीर)

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    डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी सेल्स मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले उसने 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक का नाम जितिन कुमार है।

    जितिन ने अपने सुसाइड नोट में कानून पर भी सवाल खड़े किए हैं। उसने लिखा कि कानून में सिर्फ औरतों की ही बात सुनी जाती है। लड़कों की कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि लड़कियां कानून का इस्तेमाल फायदा उठाने और लड़कों से पैसे ऐंठने के लिए करती हैं।

    शादी के बाद से पत्नी कर रही थी प्रताड़ित

    जितिन मूल रूप से श्रीगंगानगर के सादुलशहर के रहने वाले थे। वह जयपुर में एक फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर थे और वहीं किराए पर एक अपार्टमेंट लेकर रहते थे। जनवरी 2019 में जितिन की शादी पंजाब के मलोट की रहने वाली शेफाली से हुई थी। जितिन के भाई पार्श्व का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले जितिन के सांवले रंग पर तंज कसते थे।

    उन्होंने कहा कि ससुराल के लोग शेफाली के नाम पर घर करवाने और माता-पिता से अलग रहने का दबाव बना रहे थे। वे जितिन के लिए कहते थे कि काले रंग वाले लड़के से शादी करवाकर गलती कर दी। ये भूखे-नंगे लोग है। सितंबर 2021 में जितिन की एक बेटी हुई।

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    बेटी को लेकर मायके गई पत्नी

    जयपुर में नौकरी करने के दौरान जितिन वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात करते थे, लेकिन शेफाली ने ऐसा नहीं चाहती थी। वह किसी न किसी बहाने से जितिन को बेटी से बात नहीं करने देती थी। जून 2026 में शेफाली बिना बताए बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। उसने धमकी दी कि उसके नाम पर मकान नहीं लिखवाया और 20 लाख रुपये कैश नहीं दिए, तो बेटी से बात नहीं करवाएगी।

    जून में ही जितिन के परिवार पर कई मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। 4 जुलाई के बाद से जितिन की अपनी बेटी से बात पूरी तरह बंद हो गई। 1 अगस्त को जितिन ने अपने किराए के फ्लैट में सुसाइड कर लिया। जब परिवार का उनसे किसी तरह संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने परिचितों को जितिन के फ्लैट पर भेजा।

    मौके से मिला सुसाइड नोट

    गेट अंदर से लॉक होने पर और कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो फंदे पर लटकी हुई जितिन की लाश मिली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें जितिन ने अपने सास-ससुर, पत्नी और साले को मौत का जिम्मेदार बताया है।

    जितिन ने यह भी लिखा है कि उनकी बेटी को उनके माता-पिता को सौंप दिया जाए। जितिन के भाई पार्श्व की शिकायत पर पुलिस ने सभी के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। पार्श्व ने बताया कि जितिन हमेशा कहते थे कि उन्होंने एक पेन ड्राइव में अपनी बेगुनाही के सबूत रखे हुए हैं।

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