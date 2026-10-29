राजस्थान: जयपुर में सीएम आवास से 500 मीटर दूर विधायक के घर में चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जागरण संवाददात, जयपुर। जयपुर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिविल लाइन क्षेत्र में राजभवन और मुख्यमंत्री निवास से मात्र 500 मीटर दूर भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के घर में चोरी हुई है। चोर बुधवार देर रात रसोई की खिड़की तोड़कर अंदर पहुंचा और करीब एक घंटे तक घर के अंदर रहा।

सिंघवी के निजी सहायक राजवीर सिंह का दावा है कि चोर करीब डेढ़ लाख रुपये व जेवरात ले गया है। चोरी के दौरान घर में सिंघवी परिवार के सदस्य और नौकरों सहित 10 लोग थे। विधायक इन दिनों पंचायत चुनाव प्रचार के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा में है। चोरी का सुबह पता चला तो स्वजन ने उन्हें जानकारी दी। सिंघवी ने जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल से फोन पर बात की। इसके बाद पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज मौके पर पहुंचे। सिंघवी के घर के सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपित घर के अंदर प्रवेश करता हुआ और फिर वापस निकलता हुआ नजर आ रहा है।