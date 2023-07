JK Lon Hospital Fire जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में आग लगने के बाद 47 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया।धुंए को बाहर निकालने के लिए खिड़की के शीशे तोड़े गए और आईसीयू में बिजली की आपूर्ति बंद करनी पड़ी।कुछ बच्चे ऑक्सीजन पर थे तो कुछ को ड्रिप लगी हुई थी। चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने मंगलवार सुबह अस्पताल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दे दिए है।

JK Lon Hospital Fire: जयपुर के अस्पताल में लगी भीषण आग से 47 बच्चों को बचाया गया, सभी सुरक्षित

Your browser does not support the audio element.

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन में भीषण आग लग गई। जयपुर में स्थित इस अस्पताल के आईसीयू में आग लगने के बाद 47 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। बता दें कि 17 जुलाई की देर रात आईसीयू के एसी डक्ट लाइन से धुंआ निकलने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद सभी बच्चों को उनके माता-पिता ने अस्पताल कर्मचारियों की मदद से बाहर निकाला। तोड़े गए खिड़की के शीशे, बचावकर्मियों ने ऐसे बचाया धुंए को बाहर निकालने के लिए खिड़की के शीशे तोड़े गए और आईसीयू में बिजली की आपूर्ति बंद करनी पड़ी।कुछ बच्चे ऑक्सीजन पर थे तो कुछ को ड्रिप लगी हुई थी। बचावकर्मियों ने मोबाइल की रोशनी से ये भी देखा कि इस हिस्से में कोई बच्चा छूट तो नहीं गया है या फंस तो नहीं गया है। चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने मंगलवार सुबह अस्पताल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दे दिए है। बाल-बाल बची बच्चों की जान अस्पताल अधीक्षक डॉ. कैलाश मीना ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तुरंत सतर्क हो गए और दो वार्डों में भर्ती बच्चों को अस्पताल के अन्य वार्डों में स्थानांतरित कराया गया।उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

Edited By: Nidhi Avinash