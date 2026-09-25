साउथ कोरियन सिंगर से मिल की धुन, जयपुर में स्कूल से भागीं 5वीं की दो छात्राएं; रेलवे स्टेशन पर मिलीं

जागरण संवाददाता, जयपुर। पांचवीं कक्षा की दो छात्राएं साउथ कोरियन सिंगर बैंग सी-ह्युक से मिलने के लिए जयपुर के एक स्कूल से भाग गई। दोनों छात्राएं स्कूल बंद होने के बाद जब घर नहीं पहुंची तो स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को गांधी नगर रेलवे स्टेशन से बरामद कर स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

बैंग सी-ह्युक को मनोरंजन जगत में हिटमैन बैंग के नाम से भी जाना जाता है। वे दुनिया के सबसे बड़े के-पाप बैंड बीटीएस के संस्थापक व चेयरमैन हैं। छात्राओं के गायब होने की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों बच्चियों की फोटो सभी पुलिस थानों, जीआरपी थानों, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भेजी। दोनों के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने 23 सितंबर की शाम दोनों को बरामद किया।