जयपुर में पंचायत चुनाव का दंगल: दूदू में फर्जी वोटिंग के आरोप पर चले लाठी-भाटे, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले के दूदू स्थित मौजमाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान का माहौल उस वक्त रणक्षेत्र में बदल गया, जब फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के बीच हुई इस हिंसा से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

बता दें कि यह पूरी घटना मौजमाबाद कस्बे के देशवाली मोहल्ले की है, जहां पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। मतदान के दौरान अचानक कुछ लोगों ने फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह विरोध इतना बढ़ गया कि दो वार्ड पंचों के समर्थक आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।

चली लाठियां और फेंके गए पत्थर कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर लाठी-भाटा (लाठियां और पत्थर) चले। अचानक हुई इस हिंसक झड़प से मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी मच गई और देशवाली मोहल्ले में भारी तनाव फैल गया। लोग अपनी जान बचाने और खुद को सुरक्षित करने के लिए इधर-उधर भागने लगे।