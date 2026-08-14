जयपुर में अनोखा प्रदर्शन: सड़क पर गड्डों का विरोध करने के लिए एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर उतरे लोग

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर में गोकुलपुरा इलाके में हर तरफ लोग अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किए खड़े थे। उनके सामने दो एस्ट्रोनॉट खड़े थे, जिन्हें हर कोई अपने कैमरे में दर्ज कर लेना चाहता था। ये एस्ट्रोनॉट कोई और नहीं, बल्कि वहीं रहने वाले लोग थे, जिन्होंने प्रदर्शन के लिए अनोखा रास्ता अपनाया था।

गोकुलपुरा के वार्ड 46 और 47 के लोगों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे थे प्रताप सर्कल रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। दो प्रदर्शनकारी एस्ट्रोनॉट की तरह कपड़े पहन कर आए थे और सड़क पर पानी से भरे गड्ढों में जाकर खड़े हो गए।

खराब सड़कों के खिलाफ प्रदर्शन उनका विरोध सड़कों की खराब हालत और खस्ताहाल हो चुके ड्रेनेज सिस्टम को लेकर था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सड़कों की हालत हाल में हुई बारिश के बाद और खराब हो गई है। उन्होंने विधायक और सांसद पर बात न सुनने के गंभीर आरोप लगाए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले 3 महीने से वे झोटवाड़ा के विधायक और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह, पूर्व पार्षदों और जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा।

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