जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, माइक्रोलाइट विमान से टकराया ग्राउंड हैंडलिंग वाहन

जागरण संवाददाता,जयपुर। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को सुबह नौ बजे छोटे विमान (माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट) के साथ हादसा हो गया। विमान को रनवे पर ले जाते समय ग्राउंड हैंडलिंग वाहन ने टक्कर मार दी। इससे विमान क्षतिग्रस्त हो गया।

राहत की बात यह रही कि विमान में सवार पायलट और प्रशिक्षक एनसीसी कैडेट सुरक्षित हैं। विमान को प्रशिक्षण फ्लाइट के लिए पार्किंग हंगर से हवाई पट्टी ले जाया जा रहा था। इस दौरान ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी इंडोथाई का वाहन भी हवाई अड्डा परिसर में मूव कर रहा था।