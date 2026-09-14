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जयपुर में ACB का बड़ा एक्शन, सांभर लेक SHO 50 हजार की घूस लेते गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 14 Sep 2026 07:18 AM (IST)

जयपुर ACB ने सांभर लेक थानाधिकारी राममिलन मीणा को ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह रिश्वत ...और पढ़ें

HighLights

  1. जयपुर ACB ने सांभर लेक SHO राममिलन मीणा को गिरफ्तार किया।

  2. ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया।

  3. PWD सड़क निर्माण में बाधा न डालने के लिए मांगी थी रिश्वत।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जयपुर जिले के सांभर लेक थानाधिकारी राममिलन मीणा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधिकारी ने अपने थाना क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण परियोजना को बिना किसी रुकावट के चलने देने और ठेकेदार को परेशान न करने के एवज में इस रिश्वत की मांग की थी।

हफ्ते के रूप में मांगे थे पैसे

ACB से मिली जानकारी के अनुसार, परिवादी के पिता की फर्म को PWD से सड़क निर्माण का ठेका मिला हुआ था। आरोप है कि थानाधिकारी राममिलन मीणा निर्माण कार्य में बाधा न डालने के बदले हर महीने 10 हजार रुपये के हिसाब से पैसों का दबाव बना रहा था।

रिश्वत न देने पर निर्माण स्थल पर तैनात गाड़ियों और मजदूरों को थाने ले जाकर बंद करने और प्रताड़ित करने की धमकियां दी जा रही थीं।

कमरे में ही दबोचा गया घूसखोर अधिकारी

शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर ACB ने गुप्त रूप से मामले का सत्यापन कराया, जिसमें 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद ACB टीम ने जाल बिछाया और परिवादी को तय रकम देकर भेजा।

जैसे ही थानाधिकारी राममिलन मीणा ने अपने सरकारी आवास/कमरे में ₹50 हजार की रिश्वत ली, ACB की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

बरामदगी और पूछताछ जारी

ACB ने आरोपी अधिकारी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली है और उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी के अन्य ठिकानों और इस प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है या नहीं।