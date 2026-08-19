हवा में बिगड़ी यात्री की तबीयत, जयपुर में इंडिगो फ्लाइट की प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग
सूरत से जयपुर आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग की अनुमति मिली, क्योंकि एक यात्री की तबीयत अचानक खराब हो गई थी।
HighLights
इंडिगो फ्लाइट में यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ी।
जयपुर एयरपोर्ट पर विमान को प्राथमिकता से उतारा गया।
बीमार यात्री को तत्काल मेडिकल सहायता मिली।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। सूरत से जयपुर आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग की इजाजत दी गई, क्योंकि उसमें सवार एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E-6852 सूरत से जयपुर के लिए तय शेड्यूल के अनुसार उड़ान भर रही थी, तभी एक यात्री को बेचैनी महसूस हुई और उसे जी मचलाने की शिकायत हुई।
यात्री की हालत को देखते हुए फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर प्राथमिकता के साथ लैंडिंग की इजाजत दी गई। अधिकारियों ने बताया कि विमान के लैंड करने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्री को मेडिकल मदद मुहैया कराई।
फ्लाइट का रूट नहीं बदला गया और प्राथमिकता के साथ मंजूरी मिलने के बाद वह जयपुर एयरपोर्ट पर ही उतरी।