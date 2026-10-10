'अमेरिका ने नहीं की F-35 बेचने की आधिकारिक पेशकश', वायुसेना प्रमुख ने दावों को किया खारिज

जागरण संवाददाता, जयपुर । एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा है कि अमेरिका ने भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने की कोई आधिकारिक पेशकश नहीं की है। वहीं, रूस की ओर से एसयू-57 लड़ाकू विमान की पेशकश पर अभी विचार किया जाना बाकी है।

इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जोधपुर में आयोजित आठ देशों की वायुसेनाओं के संयुक्त हवाई अभ्यास ‘तरंग शक्ति-2026’ के समापन के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए वायुसेना प्रमुख ने आधुनिक तकनीक, युद्ध रणनीतियों में हो रहे बदलाव और आपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिका ने भारत को पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान एफ-35 की बिक्री का प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया।