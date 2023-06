IAS Tina Dabi जल्द देने वाली हैं गुड न्यूज, घर आने वाला है नया मेहमान; राज्य सरकार से की ये अपील

IAS Tina Dabi Pregnant जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी के घर एक नया मेहमान आने वाला है जिसको लेकर वो अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। टीना आने वाले अगस्त माह में अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं। टीना ने सरकार से आने वाले कुछ समय के लिए उन्हें जयपुर में ही नॉन फील्ड पोस्टिंग देने को कहा है। इसके बाद वे मैटरनिटी लीव लें सकती हैं।

जयपुर, जेएनएन। IAS Tina Dabi Pregnant जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी अब एक बड़ी वजह से फिर चर्चा का विषय बन गई है। आईएएस टीना इस बार लोगों को जल्द ही गुड न्यूज देने वाली हैं। दरअसल, टीना के घर एक नया मेहमान आने वाला है, जिसको लेकर वो अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। टीना आने वाले अगस्त माह में अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं। सरकार से की छुट्टी की अपील जैसलमेर कलेक्टर टीना ने अपनी प्रेगनेंसी को देखते हुए राज्य सरकार से खास अपील भी की है। टीना ने सरकार से आने वाले कुछ समय के लिए उन्हें जयपुर में नॉन फील्ड पोस्टिंग देने को कहा है। इसके बाद वे मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) लें सकती हैं। टीना डाबी ने कहा कि इस स्थिति में प्रेशर न हो इसके लिए उन्होंने नॉन फील्ड काम के लिए सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 3 दिनों के अंदर ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम आ जाए। जयपुर जाने की तैयारी जानकारी के अनुसार, टीना से सरकार से जयपुर में फील्ड पोस्टिंग मांगी है और इसके लिए उन्होंने अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी है। फिलहाल, टीना (IAS Tina Dabi Pregnant News) अपने घर से ही जरूरी कामकाज निपटा रही हैं और बैठकें कर रही हैं। प्रदीप गवांडे से की है दूसरी शादी बता दें कि टीना ने पिछले साल अप्रैल में आईएएस प्रदीप गवांडे से अपनी दूसरी शादी की थी। टीना इससे पहले तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने अपने पहले पति IAS अतहर आमिर खान से तलाक लिया था। टीना के गर्भवती होने का खुलासा उस समय हुआ था, जब वो अपने जिले में विस्थापित पाकिस्तानी नागरिकों से मिलने पहुंची थीं। उस दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें बेटा होने का आशीर्वाद दिया था और उन्होंने हंसकर कहा था कि मुझे लड़का- लड़की में फर्क नहीं है। बेटी भी चलेगी।

