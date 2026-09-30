'मैं भारत से प्यार करती हूं', आपत्तिजनक वीडियो पर एक्शन के बाद इजरायली टूरिस्ट ने किया राजस्थान पुलिस का शुक्रिया

डिजिटल डेस्क, जयपुर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पुराने वीडियो पर तेजी से कार्रवाई के बाद एक इजरायली टूरिस्ट ने राजस्थान पुलिस और अजमेर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर कुछ लोग उनके बारे में गलत बातें करते हुए सुने गए थे।

वीडियो में दिख रहीं इजरायली टूरिस्ट गैलिया कोवो ने इस मामले में कार्रवाई को लिए खास तौर पर अजमेर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल और गांधी नगर पुलिस टीम का धन्यवाद किया। कोवो ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लगभग चार साल पुराना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे शुरू में यात्रा की एक मजेदार याद के तौर पर पोस्ट किया था और उन्हें उस समय पता नहीं था कि वीडियो में दिख रहे लोग उनके बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे थे।

'मुझे अब भी भारत से प्यार है' अपने संदेश में कोवो ने भारत के प्रति अपने लगाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 6 महीने कर अकेले पूरे देश की यात्रा की थी और उन्हें भारत से गहरा लगाव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वीडियो में दिख रहे चार लोग पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

वीडियो के दोबारा सामने आने के बाद मिले प्यार और समर्थन के लिए कोवो ने भारतीयों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वह भारत के लोगों की आभारी हैं और उम्मीद करती हैं कि वह वापस आकर फिर से यहां यात्रा करेंगी। उन्होंने इजरायल से भारतीयों के लिए अपना प्यार भी भेजा।

अजमेर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की सोशल मीडिया पर वीडियो दोबारा सामने आने के बाद, अजमेर पुलिस ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और जांच शुरू की। तकनीकी और खुफिया संसाधनों का इस्तेमाल करके पुलिस ने घटना में कथित तौर पर शामिल लोगों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीमों ने छापेमारी की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।