जयपुर में पति ने पत्नी की पेचकस मारकर की हत्या, पुलिस ने भाई की शिकायत पर दर्ज किया मामला

जयपुर में पति ने पेचकस से मार मारकर पत्नी की हत्या कर दी।

जयपुर, पीटीआई। जयपुर में घरेलू विवाद के कारण एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर पेचकस से कई बार हमला करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शास्त्री नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि घटना सोमवार देर रात शास्त्री नगर इलाके में हुई जब आरोपी कानाराम का अपनी पत्नी ममता से झगड़ा हो गया। हमले के बाद आरोपी अपनी पत्नी को नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां उसे सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर कर दिया गया। भाई शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला थाना प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के भाई ने शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। दंपति के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के समय बच्चे सो रहे थे।

