Rajasthan News: देर रात होटल में तोड़फोड़, मामले में प्रदेश मंत्री प्रताप सिंह के जुड़े तार! घटना CCTV में कैद

Rajasthan News: देर रात होटल में तोड़फोड़, मामले में प्रदेश मंत्री प्रताप सिंह के जुड़े तार!

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान राजधानी जयपुर में एक होटल तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस तोड़फोड़ में प्रदेश कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह के भतीजे हर्षदीप खाचरियावास का कथित रूप से नाम आ रहा है। हमने तुरंत FIR दर्ज़ की थी। FIR के जो तथ्य हैं उनका अनुसंधान किया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी: वैशाली पुलिस थाना SHO शिव नारायण, जयपुर, राजस्थान (19.07) pic.twitter.com/25e5iOuayc — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2023 घटना के संदर्भ में होटल मालिक अभिमन्यु सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे हर्षदीप खाचरियावास होटल पहुंचे थे। उनके साथ 5-6 अन्य लोग भी थे। इनकी किसी बात को लेकर वहां मौजूद व्यक्ति से झड़प हो गई थी। अभिमन्यु ने कहा, वे लोग हमारे CCTV कैमरे कि रिकॉर्डिंग को नष्ट करना चाह रहे थे। लेकिन हमने उसको जैसे-तैसे बचाया। हमारे ऊपर हर तरह का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं, घटना को लेकर वैशाली पुलिस थाना के एसएचओ शिव नारायण ने बताया कि हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की थी। प्राथमिकी के जो तथ्य हैं उनका अनुसंधान किया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।

