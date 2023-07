सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर गोपाल केसावत लेता था रिश्वत, ACB ने कांग्रेस नेता समेत चार लोगों को किया गिरफ्तार

कांग्रेस नेता गोपाल केसावत सहित चार लोगों को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने साढ़े 18 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि परिवादी से नौकरी लगाने के लिए 40 लाख रुपये मांगे गए थे। लेकिन बाद में 25 लाख की रिश्वत तय हुई। दोनों आरोपितों से पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने यह रकम केसावत के लिए ली थी।

कांग्रेस नेता गोपाल केसावत सहित चार लोगों को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया।(फोटो सोर्स: जागरण)

जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को कांग्रेस नेता गोपाल केसावत सहित चार लोगों को साढ़े 18 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रिश्वत की रकम राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कार्यकारी अधिकारी के पदों पर होने वाली भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर ली गई थी। गोपाल केसावत के दलाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि परिवादी से नौकरी लगाने के लिए 40 लाख रुपये मांगे गए थे। लेकिन बाद में 25 लाख की रिश्वत तय हुई। शुक्रवार को सीकर में केसावत के दलाल अनिल कुमार और ब्रह्मप्रकाश को साढ़े 18 लाख की रकम रिश्वत के रूप में लेते हुए पकड़ा गया। दोनों आरोपितों से पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने यह रकम केसावत के लिए ली थी। कांग्रेस पार्टी का नेता भी है कसावत इस रकम में से कुछ हिस्सा दोनों आरोपितों को मिलना था। इस पर एसीबी के अधिकारियों ने योजना बनाकर इस साढ़े 18 लाख रुपये में से साढ़े सात लाख रुपये शिकायतकर्ता को वापस देते हुए केसावत को देने के लिए कहा गया। केसावत पिछली अशोक गहलोत सरकार में राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमंतू व अर्द्धघुमंतू कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष था। उसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ था। वह कांग्रेस पार्टी का नेता भी है। रविंद्र शर्मा को शनिवार को किया गया गिरफ्तार एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा। अनिल और ब्रह्मप्रकाश से पूछताछ में उनके साथ रविंद्र शर्मा के भी नौकरी के नाम पर लोगों को फंसाने वाले गिरोह में शामिल होने की जानकारी सामने आई। ये तीनों नौकरी चाहने वालों को अपने जाल में फंसाकर केसावत से मिलवाते थे। केसावत जरूरतमंदों को नौकरी लगाने का पक्का वादा करता था। एसीबी ने शनिवार को रविंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शनिवार दोपहर में एसीबी की टीम तीनों को केसावत के पास लेकर पहुंची। पूछताछ में केसावत ने रिश्वत के खेल में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। इस पर एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने शनिवार शाम को चारों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी अधिकारिक तौर पर सार्वजनिक की है। एसीबी मामले की जांच में जुटी है।

