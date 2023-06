Rajasthan: भारी बारिश के बीच गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने घर-घर पहुंचाया LPG, केंद्रीय मंत्री ने की तारीफ

जयपुर, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश के बीच एक उपभोक्ता के घर एलपीजी सिलेंडर ले जाने के लिए एक गैस एजेंसी के कर्मचारी की सराहना की है।

कार्यकर्ता के कार्य की सराहना करते हुए, पुरी ने ट्वीट किया, “चूल्हा जलता रहेगा, देश बढ़ता रहेगा … ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कर्तव्य के प्रति सराहनीय समर्पण के साथ, भारत के ऊर्जा क्षेत्र के इस निडर सिपाही ने राजस्थान के बाड़मेर में ढोक गांव में एक उपभोक्ता के घर पर #इंडेन रिफिल की आपूर्ति करने के लिए #बिपारजॉय के प्रभाव का बहादुरी से सामना किया।"

चूल्हा जलता रहेगा

देश बढ़ता रहेगा

Ensuring energy availability.

With commendable dedication towards duty, this undaunted foot soldier of India’s energy sector braves the impact of #Biparjoy to supply an #Indane refill at a consumer’s home in village Dhok in Barmer, Rajasthan. pic.twitter.com/TpOIbN942v— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 17, 2023