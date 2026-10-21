राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में दुखद घटना, पानी पीने पहुंचे दुर्लभ गोडावण का लोमड़ी ने किया शिकार 

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में दुर्लभ पक्षी गोडावण का जंगली लोमड़ी ने शिकार किया है। करीब छह माह के गोडावण को पिछले सप्ताह ही खुले जंगल में छोड़ा गया था। जैसलमेर के सम क्षेत्र में जब गोडावण प्राकृतिक जल स्रोत पर पानी पीने पहुंचा तो जंगली लोमड़ी ने गोडावण का शिकार कर लिया।

सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए वैज्ञानियों को घटना के बारे में जानकारी मिली तो वन्यजीव विशेषज्ञों एवं वन विभाग के कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। वहां गोडावण के पंख और अन्य अवशेष मिले हैं। घटना के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने शेष सात गोडावण को जंगल में छोड़ने की योजना फिलहाल टाल दी है।

वन विभाग ने गोडावण की सुरक्षा और जंगल में छोड़े जाने के प्रोटोकाल की समीक्षा शुरू कर दी है। सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर में पाले गए 11 गोडावण को जंगल में खुले में छोड़ने की योजना बनाई गई थी। चार अक्टूबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में दो गोडावण को खुले जंगल में छोड़ा गया था।