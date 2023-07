राजस्थान और मध्य प्रदेश का सीमा विवाद खत्म करवाने की कोशिश, 7 जुलाई को दोनों राज्यों के राज्यपाल करेंगे बैठक

काफी लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा विवाद चल रहा है। जो अब हल हो सकता है। 7 जुलाई को दोनों राज्यों के राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी उदयपुर में बैठक कर सीमा विवाद खत्म करवाने को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में दोनों राज्यों के 16 जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। दोनों राज्यों के बीच कई सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है।

राजस्थान और मप्र का सीमा विवाद खत्म करवाने की कोशिश (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद अब खत्म हो सकता है। दोनों राज्यों के राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी 7 जुलाई को उदयपुर में बैठक कर सीमा विवाद खत्म करवाने को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में दोनों राज्यों के 16 जिलों के कलक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा विवाद राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ उदयपुर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक करेंगे। इन सीमाओं को लेकर है विवाद राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा विवाद दोनों राज्यों के आधा दर्जन जिलों की सीमा को लेकर है। इनमें राजस्थान के धौलपुर, झालावाड़, करौली व बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के झाबुआ, मंदसौर और नीमच जिलों की जमीन को लेकर ज्यादा विवाद है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक दशक में कई बैठक दोनों राज्यों के मंत्रियों और अफसरों के बीच हुई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। अब जब दोनों राज्यों के राज्यपाल एक साथ बैठक कर चर्चा करेंगे तो विवाद का हल निकल सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अब मानसून का दौर जारी है। दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर भी कई बार विवाद होता रहा है। साल 2005 में तय हुआ था कि दोनों राज्यों में से कोई भी अपने जलग्रहण क्षेत्र के पानी के साथ-साथ दूसरे राज्य के जलग्रहण क्षेत्र से प्राप्त पानी का दस प्रतिशत किसी भी परियोजना के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन जिलों के कलक्टर और पुलिस अधीक्षक होंगे शामिल राजस्थान में कोटा, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व करौली और मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, मालवा जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल होंगे।

